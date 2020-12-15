過與不及都不好！曾有一名女子和老公非常恩愛，夫妻倆不但每天都形影不離，甚至一個禮拜可以床戰好幾次，然而當新婚蜜月期過後，女子卻覺得老公的愛對她來說是種壓力，2人發生親密關係的理由也慢慢變質，讓女子忍無可忍，原先夢幻的婚姻竟以悲劇收場。

資深媒體人呂文婉在節目《新聞挖挖哇》表示，她有位女性好友和老公感情甜蜜，新婚時期2人到哪都黏在一起，睡前還會像偶像劇一樣，一起站在鏡子前刷牙，再牽著手到床上睡覺，睡覺時女子還會躺在老公的手臂上，每天的日常都充滿粉紅色泡泡。

女子當時還曾算過，他們最熱戀的時期還會一個禮拜恩愛好幾次，「她說可是後來很大的變化是，突然覺得對方的溫度，對她來講是一個折磨」，女子慢慢覺得老公的愛壓得她喘不過氣來，就連發生性行為也已經不是為了愛，而是因為老公認為這可以助眠，「工作壓力有點大，越來越睡不著」。

夫妻倆感情好時每個禮拜都可以滾床好幾次。(圖/翻攝自新聞挖挖哇YouTube)

被老公當成助眠工具，再加上種種跡象讓女子決定分房睡，但由於問題沒有解決，時間一長夫妻倆也因此漸行漸遠，最後竟然走向離婚一途，令人不勝唏噓。

(中時新聞網)