英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）出價390億美元收購美國生技公司Alexion Pharmaceuticals，將成為該英國藥廠歷來最大宗的企業收購案，也將成為今年來規模最大的交易之一。

受此消息影響，周一阿斯利康（AstraZeneca）在美國掛牌股票終場股價下挫8%。投資人衡量以390億美元收購Alexion Pharmaceuticals的交易是否值得。

Alexion Pharmaceuticals股價飆升約30%，收在156.31美元，創下4年半新高，為標普500指數與那斯達克指數帶來提振。

這筆在周末公布的交易，將成為今年這個併購豐收年規模最大的交易之一，以目前市場價格計算，這項交易將近三分之二由阿斯利康股票支付。根據交易條款，Alexion股東每股可獲得60美元現金與價值約115美元股票，每股溢價超過50美元。

Cowen與Liberum兩大券商分析師分別以「可觀」與「沈重」來形容這筆交易，但也同時肯定阿斯利康將收購的資產品質。

這筆交易著眼於罕見疾病與免疫藥物，將有助於阿斯利康執行長Pascal Soriot在成功進軍癌症療法後，進一步擴大該英國藥廠的藥品組合。

Alexion盤中股價一度漲破每股163美元，顯示投資人認為這是一筆會成功的交易。該公司若要退出交易，必須向阿斯利康支付高達12億美元的分手費用。Alexion在2015年時股價最高曾升至每股200美元，來自對沖基金Elliott Management要求出售的施壓促成了這筆交易。

(時報資訊)