中國大陸桂林近日有一棟大樓貼出一張公告，要住在較上層的住戶不要將「使用過的保險套」往窗外丟，因為這會造成低樓層住戶的不便，而公告一貼出後，馬上就吸引眾人目光，不少網友都好奇到底是哪戶人家「戰鬥力如此旺盛」？

據《桂林生活網》報導，桂林當地一處社區電梯上月17日貼出一張公告，上面寫道：「尊敬的業主/住戶：請不要向窗外亂丟東西，特別是使用過的避孕套，特別是04和03號房的業主/住戶。」這才發現，原來大樓中有住戶將用過的保險套直接往窗外丟，而這些「嘉明味套套」就直接落在低樓層住戶的陽台，不僅觀感不佳，也讓街坊們相當生氣。

（圖／翻攝自桂林生活網）

針對這種直接點名住戶的作法，不少網友都感到好奇，不過居住在該大樓的邱先生表示，「04/03號房的業主/住戶」，並不是指特定哪一戶，而是指樓層東面03和04號戶型的房屋，另外他也提到，亂丟保險套是真有其事，因為這些垃圾都會亂在3樓向外延伸的平台，而那層樓的住戶時常會拍照，抱怨這樣的行為。

住在3樓的劉小姐相當氣憤地說：「提到高空拋物，我就來氣！大約一年前，開始不斷有樓上的人往下扔垃圾。」除了保險套外，還有一些吃剩的米粉、煙頭、紙巾等各種垃圾，讓她和她的先生每隔一段時間都要清理，但這樣的情況卻還是持續，令她備感無奈。

看到這樣的事件，不少人都痛批如此沒公德心的行為，紛紛留言：「家裡沒垃圾桶嗎」、「住戶素質太低，業主只能出此下策」、「對於那些屢教不改的住戶，只能出此下策了」。

(中時新聞網)