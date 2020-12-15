藝人侯昌明和曾雅蘭結婚19年，育有一對子女，常常在節目分享家庭生活。近日夫妻倆帶著雅蘭媽錄影，談及新婚時兩人起口角，鬧到差點離婚。

侯昌明在節目《聽媽媽的話》透露剛結婚不久，自己獨立在外拚事業、出外景主持，一個禮拜只能回家睡兩天，連妻子懷孕時也常常不能陪同產檢，讓曾雅蘭很不能理解，痛罵侯昌明：「你當家裡是旅館嗎」更把離婚掛在嘴邊，動不動就吵著要分開。

當時，侯昌明只要回到家就會跟曾雅蘭吵架，鬧得家中烏煙瘴氣，起初還能耐住性子哄老婆，某天工作壓力加情緒升起，一氣之下竟答應曾雅蘭：「好啊，不然我們就離婚啊」，接著馬上打電話給丈母娘，讓長輩嚇到飛車前往侯昌明的家中。

不過，曾雅蘭委屈地說，每次夫妻吵架，自己的媽媽總是站在老公那邊，被罵的永遠都是她，心中有苦找不到人吐，只能在半夜跑到公園哭，後來侯昌明認為公園太危險，才改為去便利商店發洩情緒。

事實上，夫妻倆新婚時，侯昌明忙著打拚事業常不在家，讓曾雅蘭有單親媽媽的錯覺，還得照顧孩子、公公，心靈脆弱到得了憂鬱症，只能把氣出在丈夫身上，所幸兩人經過溝通與歲月的增長，維持19年的美滿家庭。

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(中時新聞網)