「冷凍蛋」是近年在網路掀起的一股風潮，不少人讚嘆將蛋冷凍過後，蛋黃味道會更濃郁好吃。不過，一名男網友表示，他只是把蛋放在冷藏，打開卻發現內部已變成固體狀，不解這是什麼狀況，只好發文求助，貼文一出後引發熱議。

原PO昨（14）日於臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享2張照片，表示將買回來的雞蛋放冷藏，打開其中一顆，卻發現內部蛋黃呈現金黃凍狀，並非液態蛋黃，他不解詢問「請問這個蛋是什麼狀況，有人知道嗎？」

貼文曝光後，不少網友解惑，是「冰箱太冰所致」，冰箱內部溫度若太低，冷度就必須要再做調節，尤其是冬天溫度就需要調整一下；另一種可能是雞蛋放置的位置太靠近出風口，導致雞蛋過冷，才會凝固，但仍可正常食用。

蛋呈現凝固狀，其實是蛋中極品。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網友解密，可能是冰箱的冷度太強所致。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

也有懂吃的網友說，這種蛋是「極品」，蛋味會更加濃郁外，直接和泡麵一起煮更好吃，也有其他人分享，將冷凍的蛋沾上麵粉、麵糊後油炸，便可吃到濃郁的半熟蛋天婦羅，另外，煎蛋也不失口感，被網友譽為上等「黃金蛋」。

(中時新聞網)