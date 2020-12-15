大陸人妻王娟（化名）因購買衛浴設備認識了張成（化名），2人發展出婚外情，還到酒店開房間；丈夫李浩（化名）找一夥人把門踹開後，發現房內只有妻子一人，往外看張成已墜樓死亡，因此被對方家屬提告求償86萬餘元。永州江華縣法院審理後認為，兩者在法律上沒有因果關係，駁回訴求。

根據陸媒《海峽都市報》報導，36歲李浩發現妻子王娟有不尋常舉動，尾隨對方進入酒店後，果然抓到妻子與小王親密手勾手；但他不動聲色，先是撥了電話聽鈴聲，確定王娟在1212房，接著找來4名友人助陣要抓姦。

憤怒的李浩與友人輪流踹門，但進到房內卻只見妻子一人，怎麼找都沒看到小王張成。李浩友人到櫃台詢問後，得知方才有人從大樓掉下來。一夥人趕緊衝到一樓，經確認，墜樓死亡的男子就是張成。事後張成家屬認為，張成的死都是他們造成的，把6人全告上法院，索討86萬餘元（約新台幣369萬元）。

監視器畫面可以看到，李浩等人將門踢開的時間到張成墜樓落地的時間，只相差6秒；現場房門被踢開，房間床上物品凌亂，廁所門打開，窗戶上遺留10枚殘缺不全的鞋印。而張成的屍體頭朝東，腳朝南呈俯臥位，旁邊有大量碎玻璃。綜合現場勘查、屍檢、監視器畫面以及調查當事人後，警方認為，張成是意外墜樓死亡，不構成刑事案件。

法官審理後認為，從監視器與被告的詢問筆錄裡，李浩等人踢門行為不一定使張成的生命受到威脅；張成墜樓行為是自主選擇的結果，且1212房處於酒店的12樓，張成作為完全行為能力人，應當知道12樓與地面的高度。

法官表示，張成與王娟深夜在酒店房間的行為是不道德、不正當的行為，被人發現後要承擔受到社會譴責的風險，這種風險從王娟、張成進入房間時已經存在，並不是因為被告踢門的行為而產生；綜上，張成的死亡與被告李浩等人之間沒有法律上的因果關係，原告要求李浩等人承擔賠償責任，不予支持。

(中時新聞網)