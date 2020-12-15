無畏新冠肺炎疫情蔓延，星宇航空台北大阪航線15日首航，擔任首航機長的董事長張國煒表示，看好後疫情時代台日航線市場，因此積極拓展兩地航線。

航班編號JX820的班機15日上午8時30分從桃園機場起飛，為慶祝首航，星宇航空特地邀請日本西武集團近江鐵道吉祥物「狐狸站長」到場，與旅客合影留念，雖然本次班機只搭載9名乘客，但工作人員還是難掩首航的喜悅。

擔任首航機長的董事長張國煒（右）表示，看好後疫情時代台日航線市場，因此積極拓展兩地航線。（范揚光攝）

即使國際間新冠肺炎疫情嚴重衝擊航空市場，星宇航空卻在12月間一口氣新增3個從台北（桃園機場）出發的航點，包括1日首航曼谷蘇凡納布機場及15日首航大阪關西機場，緊接著16日首航東京成田機場，3條航線都是每周2班來回班機。

對於在疫情期間還積極開發日本新航點，張國煒說，目前日本航線還是以貨運為主，也順便為客運暖身，此外，明年夏季東京奧運即將登場，且台日兩地的航空市場需求量一直很大，加上疫情期間日方機場班機起降驟減，理想的時間帶比較容易取得，所以才會選在此時提早布局。

至於疫情對航空業的影響，張國煒不諱言地說，這主要還是要看中央流行疫情指揮中心的態度，即使疫苗陸續上市，不過真正可以開放自由入出境，「大概要到明年底！」

(中時 )