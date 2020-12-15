拜登發表選舉人投票後首次勝選演說

美國總統當選人拜登在選舉人投票後，正式以306票擊敗現任總統川普的232票。他在勝選後首度發表演說，但過程中不斷咳嗽清喉嚨，令美國民眾擔心不已。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《太陽報》（THE SUN）14日報導，拜登從家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）的家中透過電視直播，直言川普和競選團隊想盡辦法，要破壞他的勝選，並批評川普拒絕認輸，考驗並威脅了民主制度，不過民主最後還是勝利了。

78歲的拜登周一晚在演說過程中，邊痛批川普拒絕認輸，撕裂美國，邊清了好幾次喉嚨，甚至咳嗽，而包括一些社會名流在內的網民隨即在社群平台上表達了他們的憂心。

連向來直言不諱的美國知名導演麥可摩爾（Michael Moore）都推文說，「哎呀！給他一杯水吧！」

而保守派媒體人歐萊利（Bill O'Reilly）則推文說，「拜登喉嚨有問題，發表演說有困難」。此外，他指出，拜登如果聰明，就該說會調查選舉舞弊，好安撫憤怒的選民，可是他錯失了這機會。

全國公共電台（NPR）政治線特派員德特羅夫（Scott Detrow）也推文說，拜登在演說時經常清喉嚨並咳嗽，尤其是在剛開始時，「而那是我所聽過最持久的咳嗽」。

另一方面，作家李察德（Terry J. Richard）則強調，當年川普在演說時吸了鼻子十幾次，起碼拜登沒用禁藥來清喉嚨。

由於拜登是美國史上最高齡的總統，曾動過兩次腦瘤手術，他的健康狀況一直是各方關注的焦點。

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(中時新聞網)