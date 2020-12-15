大陸央視日前播放一部軍事影片，講述解放軍陸軍第72集團進行城市作戰演練，在演習中，解放軍也首度公開96 A坦克巷戰的畫面，儘管沒有具體指名攻擊哪個城市，陸媒認為，解放軍此舉就是劍指台灣。

《央視》10日在軍事節目《軍事紀實》詳細記錄一場「城市巷戰」作戰演習。為何央視這次選擇以巷戰做為報導重點？節目開宗明義就表示，城市攻防戰是現代戰爭重要形式之一，在城市中，大型裝備機動不變，作戰空間受限、進攻難、火力支援難、清剿難，易受難攻。因此城市攻防戰也被稱為「最難打的仗」。

陸媒《騰訊網》直言，巷戰的確很難打，但也不是硬骨頭，更點名「台灣當局為了防範解放軍可能採取的作戰方式，說要以武拒統打巷戰，唯一的下場就是在陣地上等待解放軍的炮火」。

而這次演習，讓外界矚目就是解放軍第一次公開96A坦克巷戰的畫面。《騰訊網》報導，96A坦克稱為「巷戰終結者」，安裝125毫米滑膛炮、楔形炮塔。值得一提的是，這個楔形炮塔不單靠均質鋼板防護，上面還有複合裝甲。

在此次巷戰演習中，解放軍分成紅藍兩軍。紅軍為進攻方，共70人裝甲車6輛，有著兵力優勢和裝甲優勢。藍軍為防守方，有兵力230人和30輛裝甲車，從軍力到裝甲車數量，紅軍數倍於藍軍，紅軍似乎志在必得，不過藍軍奮勇抵抗，雖然紅軍最終把藍軍指揮員們團團包圍，但解放軍進攻一方贏得不痛快，藍軍輸得不甘心。

(中時新聞網)