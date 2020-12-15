連鎖餐飲集團王品（2727）積極布局台中餐飲市場，12月一口氣在台中開設5家新店，其中「和牛涮日式鍋物放題」台中旗艦店位於捷運綠線文心崇德站旁，緊鄰「石二鍋經典Fresh店」、「薈麵點」，形成「王品一條街」，附近還有「西堤」、「陶板屋」兩大品牌。 「和牛涮」是台灣第一家主打千元以下、「和牛三吃」吃到飽的火鍋餐廳。王品表示，「和牛涮」首店2月在台北開幕，連滿10個月、至今一位難求，入選「2020十大熱門餐廳」，網友稱為「台北市最難訂位的和牛火鍋」；二店11月中於新北板橋開幕，穩居「和牛火鍋吃到飽第一品牌」。

「和牛涮」台中旗艦店12/19開幕，以173坪、150席打造寬敞舒適的用餐環境。一樓以重達近40公斤的巨型「和牛涮料理神戰隊」燈籠迎客；二樓以大紅紙傘置頂、搭配滿牆浮世繪彩繪，讓消費者如同坐在京都郊外涮肉。試營運期間（12/14~12/18），2人同行8折、4人同行7折。

歡慶開幕從2020/12/19~2021/1/31，來店於FB/IG消費並打卡上傳，或進行Google商家評論，「和牛涮」招待海味雙鮮1份；2020/12/21~2021/1/20，憑和牛涮FB/IG畫面來台中文心崇德店消費「極上和牛套餐」或「頂級和牛套餐」，加碼贈限量穀飼無骨牛小排吃到飽。

王品表示，除了「和牛涮」台中旗艦店， 12月王品集團還陸續在台中市開幕4家新店，包括「享鴨」和「聚 北海道鍋物」以複合店型共同進駐七期公益路2段商圈，一個地址、兩種享受。

王品表示，「享鴨」以「功夫烤鴨，一鴨多饗」成為烤鴨名店；「聚 北海道鍋物」則是全新形態，主打豐富超值的海陸雙拼、重達1公斤肉瀑布及滿滿新鮮直送自助吧。

「聚 北海道鍋物」重返台中且積極展店，除了台中公益店，還有中科米平方店預計12/24開幕；另一品牌「hot 7 新鐵板料理」，也進駐大魯閣新時代購物中心。

王品受惠台灣事業群強勁成長、中國大陸事業群恢復疫情前水準，11月合併營收年增達1成、續創同期新高；其中，台灣事業群營收已連7月改寫同期新高。展望後市，王品集團全力搶攻微型尾牙及秋冬鍋物商機，衝刺營運成長動能。

(工商 )