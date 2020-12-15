行政院長蘇貞昌（左）日前赴台灣動漫基地，使用三倍券買漫畫送孫女，卻被發現打上行政院統編，再度引發輿論質疑，蘇15日在立院備詢前表示，「就是我」多事去買漫畫，因為本來好意是要推銷三倍券，希望還沒有領三倍券的趕快領，還沒有用的趕快用，還有幾十億元耶，希望大家都來做。（張鎧乙攝）

「買漫畫打統編」話題延續，台北市長柯文哲昨日表示，行政院長蘇貞昌的做法和前行政院發言人丁怡銘如出一轍。蘇揆今日回應「謝謝媒體、網友，發現統編有這樣的糊塗事，已責成行政院秘書長，公款如有不當運用、糊塗辦事，好好了解，在機制上不要再發生。」

行政院長蘇貞昌上周日參加活動時順手買漫畫，結果發票卻打上行政院統編，消息一出外界紛紛質疑是不是要報公帳。柯文哲也為此表示，丁怡銘之前要向店家致歉，跑去買牛肉麵卻打統編，看來是「有什麼樣的老闆就有什麼樣的發言人」。

媒體問到，蘇貞昌之前說漫畫打統編整件事是「有人多事」，此人是誰，是否會究責？蘇揆回應「是我自己多事，跑去買漫畫」，原意是希望大家趕快把3倍券用掉，只剩10幾天但還有幾十億還沒用。

對於PTT版主近日居然要求網友禁止討論蘇揆統編一事，國民黨質疑是否受到政府壓力，行網路審查之實，蘇揆回應「NCC已經說明。」

外傳蔡總統將讓蘇貞昌續任行政院長到明年底，蘇揆表示，有幸為國家服務，會非常努力，在台灣，行政院長和總統最知道彼此辛苦，因此總統這段時間不斷誇讚行政團隊。在防疫紀錄片發表時，也要向國人報告蔡總統的辛苦很不簡單。

最後當媒體要提問「今天是否會去漫畫店家更換發票」，蘇揆聽完後僅回應「謝謝」，隨即結束受訪離開。

(中時 )