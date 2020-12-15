美國股市主要指數漲跌互現，電動車龍頭特斯拉(Tesla)仍維持多頭，周一股價收漲4.89%，報639.83美元，市值達6065億美元，超過9家傳統大車商總和，不過其今年銷售50萬輛僅占全球新車銷量不到1%，金融市場表現與實體業績落差如此巨大，再引估值是否過高討論。盤後特斯拉微幅拉回修正0.53%，報價仍高達636.45美元。

這9家車商包括豐田、福斯(Volkswegan)、雷諾日產、現代、通用(GM)、本田、飛雅特克萊斯勒(FCA)、福特(Ford)、標緻(Peugeot)，市值相加雖不及特斯拉，但合計占全球汽車銷量逾7成。

特斯拉全球銷量即使只放在美國也只是接近3.5%左右，之前曾有機構統計，美國今年汽車銷銷量低於過去5年平均1700萬輛，應會落在1430萬輛左右。

特斯拉今年股價漲幅約664.7%，特別是11月16日被標普道瓊指數公司宣布納入標普500、100指數後，股價猶如旱地拔蔥，從當日收盤價408.09美元起，至今1個月暴漲超過200美元，期間還創下盤中653.88美元、收盤642.75美元2項新高。

對特斯拉股價看法在華爾街始終是難以找到共識的話題。儘管因為實現連5季盈利而獲得標普納入肯定，但其銷量與創造現金流能力仍不無疑問，因為這些獲利主要還是來自加州嚴格的碳排放法令下、出售碳權給傳統車商。

許多擁護者看好特斯拉潛力，認為明年還有更大上漲空間；有人警告特斯拉會在12月21日開盤納入標普500、100指數後就下跌，甚至有人認為合理價僅有80至90美元。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也曾親自出面做空，警告員工若不能聰明花錢和照目標增產，被投資者認為獲利無法實現，股價會馬上崩跌。

由於標普會採計12月18日收盤價為特斯拉納入後開盤基準，而追蹤標普500、100指數的ETF(指數股票型基金)必須強制購入，可能要買進相當於800億美元特斯拉股票，市場預期18日收盤前後會出現史上最大平倉買盤之一。

(中時新聞網)