棄養釀台灣生態危機！他料理巨型綠鬣蜥竟意外好吃？

外來種破壞台灣原始生態，南部的綠鬣蜥更是「蜥滿為患」。有網友分享他拍到一隻超巨大綠鬣蜥，地點位在屏東萬丹，當時牠正趴在溝渠旁曬太陽，驚人外型讓網友嚇壞！

原PO在臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」分享照片，一隻黃橘色的綠鬣蜥路邊「做日光浴」，超長身形讓人畏懼，「這是14日中午在田厝的大排水溝發現的，害我嚇一大跳。」

消息傳出後引起地方熱烈討論，「我的媽啊！這隻太扯了」、「根本成精了吧」、「到底怎麼吃的，長成這樣」、「這隻我見過，大到有誇張」、「綠鬣蜥王」、「夭壽！小一點的貓狗會不會被牠吃掉」。

綠鬣蜥又名美洲鬣蜥，原產自中南美洲，以植物的葉、嫩芽、花、果實為食物，體型最長可達2公尺，壽命超過10年，每胎可產24-45顆卵。

早期台灣業者引進當寵物飼養，但因體型太龐大，外型又不討喜，被飼主棄養野外。綠鬣蜥極為適應台灣氣候、環境，加上無天敵，繁殖迅速。

牠們會造成農損、破壞生態平衡、影響橋梁或河堤結構。農委會去年公告綠鬣蜥為「有害外來種」；今年再度修正公告，綠鬣蜥飼主應向縣市政府辦理登記，未登記而飼養、持有，一旦遭查獲，最高可開罰5萬元並沒收。

(中時新聞網)