日本放送協會(NHK)最新民調顯示，首相菅義偉內閣支持率從11月56%，降至目前42%，下滑14點百分點。同時，不支持率也從19%，跳到36%，大增17個百分點。由於日本NHK是日本最大電視台，收視率也在最高之列，而且NHK是日本少數敢勇於說真話媒體，故這次菅義偉最新民調瀕臨死亡交叉點的報導，也備受外界關注。

在支持菅義偉日本民眾內，有36%人滿意目前內閣人選，21%信任日相菅義偉，至於16％則支持現有執政黨。

另外，不滿群眾中有38%對這些內閣不抱有太大期望，29%不認為目前政府會有什麼作為，有17%根本不信任菅義偉。

NHK民調內對疫情看法，85%擔心自己或家人可能染疫，只有少數12%不擔心目前疫情。同時在日本政府處理疫情方面，有41%給予正面評價，過半的56%卻打負評。

至於獲菅義偉力推，但頗受爭議的去旅行(Go To Travel)政策，只有12%支持並認為可擴大實施，近八成的79%要求立刻停止這項措施。被問及是否有意願免費注射獲日本政府批准的疫苗時，半數同意，三成六則不想。

政黨方面，日本執政的自民黨支持率為38.2%，另個聯盟黨派公明黨的支持率則為3.4%。另外，在反對派中，立憲民主黨的支持率最高為5.1%。其它像日本創新黨為2.4%，日本共產黨為2.2%等等。

政治觀察家認為，數日前如日本每日新聞與社會調查研究中心，就有菅義偉內閣民調負面新聞報導，現在再加上NHK這樣權威媒體的調查，看來日本政府可能要調整施政方向，才不會跟民眾距離愈來愈遠。

(時報資訊)