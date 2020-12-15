英國和歐盟決定將周日最後談判期限再延長數日，市場再燃起達成協議的希望；然英鎊因此而上漲，加上製藥廠阿斯利康(AstraZeneca)的暴跌，讓英國股市下挫。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲1.73點或+0.44%，為391.85點。銀行股依舊領漲上揚1.53%。

美國周一開始開放讓民眾接種輝瑞/BioNTech新冠疫苗，為樂觀投資人注入希望。

英國和歐盟決定延長談判期限。雙方癥結點已集中在漁權問題和公平競爭環境。為時五年的脫歐歷程，進入最後三周階段。荷蘭ING市場經濟學家Smith表示，雖然感覺更有達成協議的希望，但時機上仍懸而未決；政治上來觀察，無法抵擋談判進行到非常接近新年的最後期限。

倫敦FTSE指數跌0.23%。英鎊的上升，傷害了出口廠商；另外能源股的下挫和阿斯利康暴跌，也拉下FTSE指數。

阿斯利康大跌5.9%。該公司宣布以390億美元買下Alexion製藥，將業務拓展到成長快速的癌症領域。

德國DAX指數上漲0.82%，為近三周最佳漲幅，亦高於泛歐指數表現。德國總理梅克爾(Merkel)周日宣布全國性的「輕封鎖」往上升級，再收緊社交管制，本周三起關閉學校和所有非必要商店，並要求縮減聖誕購物日的時間。

收緊管制，讓德國時尚服飾電商Zalando和食物外送公司Delivery Hero分別上漲6.7%和4.7%。

然德意志銀行策略師Reid表示，即使對疫苗推出有信心，但(德國)此次加深管制短期內將打擊(經濟)活動和信心。

(時報資訊)