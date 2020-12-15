疫苗接種展開，周一美國原油期貨上漲0.9%；美國首批新冠疫苗已陸續出貨，並成為繼英國後，第2個開始施打新冠疫苗的國家。目前美國已開始實施接種前置作業，預計在本周結束前，將會有290萬劑疫苗分送至全美636個地點。

然而石油輸出國組織(OPEC)，調降了對明年全球石油需求成長的預期，降低35萬桶/日，來到每日590萬桶。OPEC表示，由於新冠疫情的影響，2021年全球石油需求的反彈速度將慢於原先的預期，這也趨緩了終場油價漲勢；其中美國原油漲幅0.9%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.42美元，報每桶46.99美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.45美元；1月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.32美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.32美元，報每桶50.29美元。(商品行情網)

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