美股昨夜受紐約恐封城疑慮影響，四大指數漲跌參半，影響台股三大期指今早全面開低，大盤也隨之以小跌4.72點開出，所幸美股期指今早走多，加上台積電(2330)開低後回神翻紅，帶動聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、立積(4968)隨之走高，此外，昨日強勢抗空的航運、鋼鐵類股續強，也增添多頭士氣，攜手拉抬大盤向5日線挺進。分析師指出，2020年即將倒數，逢高獲利落袋的壓力持續升溫，再加上外資長假在即，需要特別留意法人持股動向，只要國際股市未見大跌，台股可望在1萬4000點之上輪漲，短線若無法站回5日線，技術面恐將轉弱，能要橫向整理一段時間。

在盤面上，車用零件股反應特斯拉大漲，胡連(6279)、貿聯-KY(3665)攜手走高；元晶(6443)拿到大單，明年營收看俏，股價大漲5%以上；日玻璃共板大廠跳電停工，面板Q1價格將續揚，群創(3481)昨日獲法人大買，晨盤開漲3%左右；航運股今日擔任盤面的多頭主流，華航(2610)開高後直飛漲停板12.1元、長榮航(2618)大漲8%以上，海運族群中的陽明(2609)漲幅直逼9%、四維航(5608)也在7%以上；鋼鐵股中的燁輝(2023)漲幅逾5%、第一銅(2009)漲幅也在4%以上；受印度暴動衝擊緯創(3231)今早發出重訊初估財損約1~2億元，非先前媒體報導的16億元，股價跌幅約在2~3%之間。

分析師表示，台股難脫高檔震盪格局，操作上選股相對重要，應以中長線展望佳的個股為宜。以近期盤面來分析，資金轉入傳產的趨勢逐漸成形，無論食品、鋼鐵、塑化、金融等都有表現出色的個股，目前國際市場原物料如銅、鐵礦砂價格都在近8年高點，可看出製造業的需求動能強勁。

(時報資訊)