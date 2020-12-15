蘋果（Apple）達成諾言，在今（15）日正式在台灣針對Apple Watch推出期待已久的心電圖功能。這一項功能在Apple Watch Series 4中已經支援，但是礙於尚未通過台灣相關法規而延後至今。使用者需要將iPhone升級到iOS 14.3、Apple Watch升級到watchOS 7.2，即可啟用心電圖功能。此外，蘋果還加碼在Apple Watch中推出全新的心適能功能，讓使用者可以查看自己的心適能水平，並且在落入低心適能範圍時收到來自Apple Watch的通知，進一步維護健康。
等候2年的心電圖功能
蘋果官網指出，Apple Watch Series 4 與後續錶款上的「心電圖」app已獲得台灣衛生福利部食品藥物管理署批准為醫療器材 (SaMD) 的 Class II 軟體。因此相關功能在台灣時間 12 月 15 日星期二起，透過 iOS 14.3 與 watchOS 7.2 在台灣推出。這項功能讓 Apple Watch 使用者直接在手腕上透過手錶即可測量心電圖，在他們出現心跳加速或少跳等症狀時立即擷取心律的產品，並可協助向醫生提供重要數據。
「心電圖」app將協助使用者辨識心房顫動 (AFib) 的徵兆，這是最常見的心律不整形式。如果不加以治療，AFib 可能會導致中風，這是世界上第二大最常見的死因。
內建於 Apple Watch Series 4 與後續錶款上水晶玻璃錶背與數位錶冠的電極，能搭配「心電圖」app，讓顧客測量與單導程讀數相似的心電圖。若要隨時記錄心電圖，使用者可在 Apple Watch Series 4 與後續錶款上啟動「心電圖」app，然後用手指按住數位錶冠。當使用者觸碰數位錶冠時，即可連通電路，並且會測量整顆心臟的心電訊號。30 秒後，會將心律分為 AFib、竇性心律，低或高心率或不確定。所有記錄、其相關分類和任何已記錄的症狀都會安全地儲存在 iPhone 上的「健康」app 中。使用者可以將量測結果的PDF與醫生共享。
全新心適能功能
屆著iOS 14.3以及watchOS 7.2，蘋果不僅為使用者在Apple Watch帶來全新的心電圖功能，也推出了全新的心適能功能。心肺適能是以最大攝氧量 (VO2 max) 為衡量基準，是指運動時身體所能消耗利用的最大氧氣量，可以透過運動鍛鍊來提升。Apple Watch 已經能估算出劇烈的戶外散步、跑步或健行時的平均最大攝氧量和更高的最大攝氧量水平，許多路跑者和其他運動員會監測這些資料來提高運動表現。
現在，藉由 watchOS 7 的協助，Apple Watch 能使用多個感測器，包括光學心率感測器、GPS 和加速度計，估算出較低的心適能水平。因為要直接測量最大攝氧量，通常需要使用大多數人不容易取得的專業設備，並進行嚴格的臨床檢測才能獲得，因此Apple Watch這樣的消費級設備可支援這項功能的意義重大。watchOS 7 還能讓 Apple Watch 在使用者全天行走時進行心適能測量。
美國心臟學會在 2016 年的一份科學聲明表示，低心適能與日後出現重大健康問題 (如心臟病、高血壓和肥胖) 的高風險的關聯性日益增長。研究甚至表明，和吸菸、糖尿病、高血壓等常見危險因素相比，心適能更能預測死亡風險。
透過今天推出的 iOS 14.3 和 watchOS 7.2，Apple Watch 使用者可以在 iPhone 上的「健康」app 中查看「心適能」類別，依據出自 Fitness Registry and Importance of Exercise National Database 的 FRIEND 資料，查看自己的心適能水平與相同年齡階層與性別的人群相比，是屬於高水平、高於平均、低於平均或低水平。使用者還可以查看自己過去一週、一個月或一年間心適能水平的變化。當使用者的心適能水平落在低範圍時，會在 Apple Watch 上收到通知，並提供與時俱進提高心適能水平的指導，以及與醫生交談的指導。
針對今日Apple Watch推出的兩大功能，僅有Apple Watch Series 4（含）以上的機種可以支援心電圖，Apple Watch SE則不支援。而心適能則是可升級到watchOS 7.2的機種（Apple Watch Series 3以上）都可支援。目前在蘋果台灣官網上，僅提供Apple Watch Series 6、Apple Watch SE以及Apple Watch Series 3的販售，但消費者也可以前往蘋果經銷商，尋找購買Apple Watch Series 4以及Apple Watch Series 5的機會。
(科技)
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