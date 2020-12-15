北台灣近日陰雨綿綿，一名家住汐止的網友日前發現，因為已連續下雨近一個月，環境潮濕下，他的汽車擋風玻璃上竟冒出4顆小樹苗，讓他驚喜又傻眼，甚至說要把幼苗移植到盆栽上，不少網友也分享雨天趣事，有人的機車坐墊長出青苔，有人家中流理臺長出小苗，也有網友戲稱汐止「很適合發展有機農業」。

該網友在臉書社團「汐止集團」發文表示，他的汽車在戶外被雨水「灌溉」了近一個月，他日前赫然發現車子竟然「發芽了」，朋友們看到照片後都覺得相當不可思議，他還說之後要把這麼努力活著的小可愛幼苗移植到盆栽。

一名家住汐止的網友日前發現，因為已連續下雨近一個月，環境潮濕下，他的汽車擋風玻璃上竟冒出4顆小樹苗。（圖／翻攝自臉書汐止集團）

許多網友紛紛留言表示，「下次忘記買青菜，可以立刻採收」、「可以再多放幾顆黃豆種黃豆芽」、「台南有樹屋，汐止有樹車」、「這4株好可愛」，也有網友po出照片說他的機車坐墊也掌青苔了，有人甚至說「汐止很適合發展有機農業」。

該網友接受《TVBS新聞》訪問時表示，擋風玻璃的溝槽內泥沙並不多，只是因為一直下雨，車停在外面沒什麼洗車，沒想到先前開後車箱時，竟發現養出一整排小綠葉，她因此決定移植幼苗到盆栽，看看到底是什麼植物。

(中時新聞網)