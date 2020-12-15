許多人總幻想能發一筆意外之財、一夕致富！委內瑞拉一處偏遠漁村的居民，這個美夢全部成真，因為近2、3個月來，數百件年代久遠的珍貴珠寶，不斷沖到該漁村的沙灘上，村裡所有人幾乎每天到沙灘上「掏金」，有人甚至以1500美元（約新台幣4.3萬）賣出撿到的珠寶。至於這些珠寶從哪裡來？專家仍在調查中，有村民深信說：「這絕對是上帝送給我們的禮物」。

《紐約時報》與《每日郵報》報導，委內瑞拉一處偏僻漁村瓜卡（Guaca），自9月底開始，不斷有上百件金銀珠寶、首飾，甚至金塊被沖上海岸，村民幾乎每天都拿著器具到沙灘上掏金，頓時讓這個貧困的漁村燃起生機

25歲男子雷司，是第一個發現有珠寶沖到沙灘上的人，他表示，9月底某一天他在海灘上撿到一個黃金勳章，上面還有聖母瑪利亞的圖像「第一次撿到這麼有價值的東西，我當時高興得直發抖」。珠寶沖上岸的消息傳開，村裡幾乎所有人天天到沙灘上撿寶，大部分人都是撿到金戒指。當地一名漁業工廠工人高興的說：「這絕對是上帝的旨意」。

儘管事發已2個多月，至今仍不知這些珠寶來自何處、怎會被沖到岸上? 《紐約時報》拿村民撿來的一串金項鍊送去檢測，發現它是委內瑞拉國內罕見的18k黃金製成，推測大約是在1950年代在歐洲製造的，但仍需作進一步檢測才能確定生產的年代與來源。

大部分村民都是撿到金戒指。（圖／翻攝自推特）

(中時新聞網)