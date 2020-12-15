行政院長蘇貞昌買漫畫送孫女，被抓包打統編，行政院祕書長李孟諺第一時間出面澄清時，指稱是交際科人員事先提供資訊給店家，蘇貞昌受訪時又說事先不知情，有人多事、多此一舉。交際科人員是否會成為戰犯，引發熱議，對此，蘇貞昌今（15）日受訪時表示，「是我自己多事，跑去買漫畫」。
蘇貞昌原本好意要推銷三倍券，沒想到卻因買漫畫打統編引發軒然大波，先前丁怡銘買牛肉麵打統編一事，再度被提起，台北市長柯文哲也嗆「有什麼樣的老闆就有什麼樣的發言人」。
對此，蘇貞昌今日表示，感謝媒體、網友發現統編這樣的糊塗事，已責成行政院秘書長，公款如有不當運用、糊塗辦事，好好了解，在機制上不要再發生。
至於打統編是「有人多事」，是指誰，是否會究責？蘇貞昌回應，「是我自己多事，跑去買漫畫」，原意是希望大家趕快把3倍券用掉，還沒領的趕快領，只剩10幾天，但還有幾十億還沒用。
記者追問，今日是否會去店家更換發票，蘇貞昌僅說謝謝，隨即離開。
(中時新聞網)
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