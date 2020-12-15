行政院長蘇貞昌買漫畫送孫女，被抓包打統編，行政院祕書長李孟諺第一時間出面澄清時，指稱是交際科人員事先提供資訊給店家，蘇貞昌受訪時又說事先不知情，有人多事、多此一舉。交際科人員是否會成為戰犯，引發熱議，對此，蘇貞昌今（15）日受訪時表示，「是我自己多事，跑去買漫畫」。

蘇貞昌原本好意要推銷三倍券，沒想到卻因買漫畫打統編引發軒然大波，先前丁怡銘買牛肉麵打統編一事，再度被提起，台北市長柯文哲也嗆「有什麼樣的老闆就有什麼樣的發言人」。

行政院長蘇貞昌用三倍券買漫畫送孫女，眼尖網友發現結帳時用行政院的統一編號。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

對此，蘇貞昌今日表示，感謝媒體、網友發現統編這樣的糊塗事，已責成行政院秘書長，公款如有不當運用、糊塗辦事，好好了解，在機制上不要再發生。

至於打統編是「有人多事」，是指誰，是否會究責？蘇貞昌回應，「是我自己多事，跑去買漫畫」，原意是希望大家趕快把3倍券用掉，還沒領的趕快領，只剩10幾天，但還有幾十億還沒用。

記者追問，今日是否會去店家更換發票，蘇貞昌僅說謝謝，隨即離開。

(中時新聞網)