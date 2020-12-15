疫苗來台？陳時中：沒有！沒有！還沒有確認

今有平面媒體報導中央流行疫情指揮中心已透過國際疫苗分配平台COVAX買到在英國、美國陸續開打的輝瑞與ＢＮＴ藥廠合作的疫苗，並已委託長榮航空進行貨機改裝增加液態氮冷藏設備，待命飛歐美運送疫苗，對此衛生福利部長陳時中連說兩聲「沒有、沒有，都還沒有確認」。

關於是否已有買到疫苗？陳時中說「我們是會有啦」，這一、兩個禮拜有確定訊息會再跟大家報告，被問到疫苗劑量有多少？陳時中回答「我們有很多管道都在同時進行中」，至於長榮貨機改裝，陳時中說事先準備動作會先做好。

衛生福利部長陳時中今15日到嘉義縣參加不老運動成果發表會。（呂妍庭攝）

(中時 )