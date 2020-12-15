搶年菜商機，台南晶英酒店年菜開賣，館內人氣餐廳ROBINS牛排館鐵板燒首次加入年菜外帶行列，推出重達四公斤的「美國U.S. Prime爐烤肋眼禮盒」湯品推薦滋補暖心的「瑰寶養身竹絲雞」，另有「晶牛報喜法式禮盒」、以及媒體評比常勝軍「港式臘味蘿蔔糕」與「府城八寶甜芋泥」等共五款，售價688元起，部分品項於2021年1月31日前訂購，可享9折早鳥優惠。

迎接金「牛」年，ROBIN’S牛排館鐵板燒首次加入年菜外帶行列，推出重達四公斤的美國U.S. Prime爐烤肋眼禮盒，油花豐美的肋眼牛肉以迷迭香、百里香、義大利綜合香料、法國鹽之花等醃料靜置隔夜後，送入烤爐以大火炙烤至表皮焦香，接著轉低溫爐烤至三分熟後完成，沾醬附上以牛大骨和蔬果熬出濃醇的肉骨原汁，及另款以大量洋蔥煮成的黑胡椒醬，搭佐季節食蔬、迷你小洋芋、法國長棍麵包等三款配料，每份售價6,588元可供6-8人享用，採當天現烤，外帶回家可直接切片或簡單覆煎即可享用，份量十足絕對能夠滿足年節大快朵頤的圍爐好心情。

台南晶英酒店港籍行政總主廚盧偉強擅長粵式老火煲湯，今年精心推出瑰寶養身竹絲雞，烏骨雞在下鍋前要先汆燙確保食材新鮮，接著在砂鍋中放入龜鹿二仙膠、何首烏、黑棗、熟地、當歸、甘草等滋補養身的中藥材，悉心與私房高湯慢火熬煮至湯頭回甘鮮美，搭配燉煮多時、肉質呈現細膩軟嫩的烏骨雞肉與頂級海味鮑魚，鍋中匯集了食材與藥材的精華，暖心湯品絕對能成為年夜飯桌上的最佳亮點，小家庭4-6人份售價3,288元、購買10人份6,888元再送砂鍋與「廣富號帆布行」超實用提袋。每逢春節詢問度爆表的人氣年菜「港式臘味蘿蔔糕」、與溫潤甜品「府城八寶甜芋泥」也將持續熱賣，金牛迎春伴手禮每組售價688元起。

過年不免俗要走春拜訪，家中時時刻刻都需備好五花八門的零嘴點心，迎接客人到來，尤其近年來精緻小巧的禮盒需求逐漸增加，去年由法籍行政西點主廚羅倫推出新式西點帶入年節送禮文化立即受到廣大迴響，全新晶牛報喜法式禮盒以粉紅色系圓形包裝，象徵團圓吉祥、福氣綿延，內容盛裝法式蛋白酥餅、覆盆莓脆餅、百香果磅蛋糕、可可熔岩瑪德蓮等四款茶點，搭配咖啡、茶葉都相當適合，每組售價688元。

台南晶英年菜外帶與送禮品項多元化上市，中式湯品瑰寶養身竹絲雞小份售價3,288元、大份6,888元、溫潤府城八寶甜芋泥售價888元、經典不敗港式臘味蘿蔔糕售價688元，即日起開始接受預訂，凡於2021年1月31日前訂購，還再可享9折早鳥優惠。另外，美國U.S. Prime爐烤肋眼禮盒6,588元、晶牛報喜法式禮盒每組688元起，以上兩款述無搭配早鳥優惠。

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