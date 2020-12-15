太陽能族群今早由元晶(6443)和茂迪(6244)領漲，族群表現優於大盤。業界表示，國內太陽能產業已經走出農委會七七事變的陰霾，企業跟客戶以及政府走出一條新開發的路！

元晶昨天宣布已與國內某能源開發公司簽訂120MW的太陽能模組銷售合約，預計明年一月開始出貨，供應太陽能模組給該客戶位於台南的電廠，模組總出貨片數近36萬片，法人推估，該訂單營收粗估落在11~13億元之間，相當於元晶今年單季的營收。

元晶表示，該客戶電廠是目前政府極力推動的漁業養殖與太陽光電並存的型態，而該電廠安裝量達到120 MW，是有史以來漁電並存電廠最大的規模，也代表著自從7月7日農委會宣布，不支持兩公頃以下小面積農地轉作光電，造成業界極大震撼之後，光電業界已經將開發焦點轉到政府引導的養殖、營農與光電一地兩用的新開發模式。

茂迪日前獲銀行團聯貸成功，由彰化銀行統籌主辦3年期新台幣16.8億元聯貸案，茂迪此次聯貸資金用途為償還既有金融機構借款以及充實中期營運週轉金。茂迪與工研院合作完成開發超高效N型電池，將有助產品組合持續改善，提升營運未來績效及獲利。

(時報資訊)