後疫情時代熱錢浪潮流入房市，迫使央行祭出打炒房四大措施，營建股行情從天堂跌到谷底，類股指數自11月底的高點354.53回檔到337附近止跌回穩，利空衝擊之後，年底完工交屋入帳的高峰來臨，買盤逐漸進場促使人氣回溫，個股表現先求穩再求好。周二由中小型股打頭陣，國揚(2505)、名軒(1442)、日勝生(2547)、欣陸(3703)攻高逾1%；營建F4的興富發(2542)、華固(2548)、遠雄建(5522)、長虹(5534)則顯疲態，僅興富發走揚來到45元附近，其餘3檔弱勢震盪。

因央行祭出四大選擇性信用管制措施，愛山林(2540)重傷自82.9元摔到70元之下，近來利空漸鈍化股價在66.5元形成支撐，多方有意整軍反攻，但政策面不利股價，上周五上攻至73.1元後反而逢高求現賣單出籠，使得股價再度壓回70元之下，目前只能休息等待時機再求表現，今早守在平盤。

營建股面臨政策逆風，股價動盪，然而部分有業績基本面撐腰、股利政策穩健、未來幾年業績成長動能維持高檔的個股，震盪之後仍有可為。

據統計，累計今年前11月營收，遠雄建238.1億元、興富發217.63億元、冠德200.45億元，分居最高營收前三名，竄升「200億俱樂部」。遠雄建今年營收「超車」興富發，明年業績不看淡；冠德則是首度進前三名榜單，第四季仍有個案完工交屋，全年獲利可望挑戰六年最高；興富發明年交屋進入爆發期，可望重新奪回營收王寶座。

雖然政府打炒房，但政策不影響自住買盤，加上低利誘因，整體看來房市景氣仍佳，促使業者積極獵地亦讓地上權買氣大增，國產署今年地上權標售平均標脫率約50%，追平2012年紀錄，並列有統計以來新高。

(時報資訊)