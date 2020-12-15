1.南亞科(2408)：昨外資擴大回補買超2446張，拉升今早股價開低走高近2%。

2.燁輝(2023)：鋼價漲聲不斷，不理外資連日賣超，今早股價快攻漲停13.9元。

3.燁興(2007)：產業向好，外資連日買超、線型上揚，早盤股價觸及漲停。

4.中鴻(2014)：接單暢旺，Q4業績衝，不甩外資昨賣超逾萬張，今早股價仍續漲近5%。

5.倉佑(1568)：昨獲外資反手買超134張，激勵盤初股價彈升逾3%，躍過5日線。

6.興能高(6558)：產能滿載，法人看到明年Q1淡季不淡，測試50.5元上方有守後，多方放手一攻，早盤勁揚3%。

7.貿聯-KY(3665)：受惠特斯拉拚增產，可望帶動拉貨潮，股價跟隨營運增溫，走高1.5%蓄勢拚回250元。

8.欣興(3037)：三大法人齊偏多，昨日合計買超近6800張，早盤成功突破前高，蘊釀反攻格局。

9.日勝生(2547)：小碧潭商場24億轉手京站實業，營運吃補，早盤上漲逾1%，再朝12元靠攏。

10.台玻(1802)：外資連2日買超合計近6000張，今早上跳3%跨過18.5元，有意戰前高。

11.弘塑(3131)：權王為業績撐腰+回檔幅度已深且未再破底，早盤反彈2%以上，拚拿回5日線。

12.華航(2610)：首架777F貨機完成整備，且迎接疫苗配送，開盤10分鐘即爆5萬張人氣，衝上漲停天花板價。

13.裕民(2606)：看好明年散裝業景氣，新船加入，年添數百萬美元獲利，早盤帶量走揚近3%。

14.陽明(2609)：貨攬再喊漲價，股價昨攻漲停後不停歇，晨盤一度觸及16.5元，日日寫高點，維持近7%漲幅。

15.長榮航(2618)：疫苗佳音高歌，客運營收回籠可期，航空雙雄再度高飛，股價高漲逾7%。

16.智原(3035)：外資止步5連賣，投信也加入力挺行列，早盤挾量反彈上攻逾3%。

17.青雲(5386)：比特幣漲勢發酵，早盤觸及漲停，改寫前高。

18.圓剛(2417)：疫情延燒，視訊商機仍在，外資連2日買超。早盤漲逾2%，收復周線。

19.宏碁(2353)：電競座艙獲獎，早盤漲逾2%，收復短均。

20.系微(6231)：搶攻5G市場有成，外資昨轉買超，早盤漲逾5%，超越季線。

21.元晶(6443)：接獲大單，明年營收俏，晨盤跳漲5%，彈上月線。

22.安集(6477)：昨獲外資買超1482張，晨盤放量走揚3%，站穩各均線。

23.明基材(8215)：業績看俏，近日獲外資偏多操作，晨盤一度攀揚2%，重返五日線。

24.中美晶(5483)：投信作帳股迎聖誕紅，晨盤挾量攀揚2%，屹立高檔。

25.群創(3481)：玻璃基板缺貨效應，獲投信連11買力挺，晨盤衝上14.65元波段高後打回平盤附近整理。

26.利奇(1517)：自行車市熱，業績看俏，早盤漲逾4%，攻克10日線、月線。

(時報資訊)