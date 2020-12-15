台積電ADR、聯電ADR小幅漲跌，台積電(2330)開低後一度翻紅，台股同步小漲。台積電預計本周四(17日)除息，自上周以來股價持續震盪整理，除息表現受到高度關注。

晶圓代工產能吃緊到明年，雖外資里昂示警，A14晶片砍單後，要特別留意整體電子供應鏈是否產生漣漪效應，但其他外資都仍看好台積電後市。

里昂提出蘋果A14應用處理器晶片砍單消息，但摩根大通證券最新指出，台積電5奈米下滑是季節性因素，並強調半導體鏈未來幾個月動能依舊強大。

晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁也看好明年下半年半導體產業景氣可望向上躍升，期望明年每股純益可望挑戰世界先進。

台積電ADR、聯電ADR不同調，台積電ADR微跌0.45%，聯電ADR小漲1.23%，但今早以台積電表現較佳；台積電開低1元為507元後翻紅。聯電開低後持續震盪，早盤多為小跌。

台積電預計本周四(17日)除息，配發今年第二季度的2.5元股利，為首度於股價衝500元高價後進行除息，受到關注。

(時報資訊)