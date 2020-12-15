蘋果在稍早釋出了iOS 14.3正式版，從版本號來看，很明顯這是一次大幅升級，為iOS 14加入了許多新功能，包含向iPhone 12 Pro系列推出Apple ProRAW格式、為Apple Music推出動態專輯封面功能、並可支援AirPods Max無線耳機的高音質表現，果粉們不可錯過。

針對iOS 14.3，蘋果提供的更新日誌如下：

＊Apple Fitness+：一種由 Apple Watch 提供支援的全新體能訓練體驗，可在 iPhone、iPad 和 Apple TV（Apple Watch Series 3 和後續機型）上提供健身房風格的體能訓練；iPhone、iPad 和 Apple TV 上新的「健身」App 可瀏覽 Fitness+ 體能訓練、教練和個人化的建議。每週加入十種熱門體能訓練類型的影片：高強度間歇訓練、室內健身車、瑜珈、核心、肌力訓練、舞蹈、划船、跑步機步行、跑步機跑步以及正念緩和運動；由 Fitness+ 教練精心設計的播放列表可為您的體能訓練補充動能，可在澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、英國和美國訂閱 Fitness+。

＊AirPods Max：支援新的全罩式耳機 AirPods Max，為豐富的聲音提供高保真音訊。適應性等化器會即時調整聲音以符合耳墊的個人需求，主動降噪可阻擋環境噪音，通透模式能讓您聽見周圍的環境，空間音訊配合動態頭部追蹤，提供劇院般的聆聽體驗。

＊照片：（1）可在 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 上拍攝 Apple ProRAW 照片，可在「照片」App 中編輯 Apple ProRAW 照片；（2）提供以 25 fps 錄製影片的選項；（3）在 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 上鏡像輸出前置相機的靜態照片。

＊隱私權：在 App Store 頁面中新增隱私權的部分，其中包含開發者報告的 App 隱私權辦法摘要。

＊TV App全新的 Apple TV+ 標籤頁讓您輕鬆探索並收看 Apple Original 的節目和電影，增強的搜尋功能可讓您依據類別（例如類型）來瀏覽，並在您輸入時檢視最近的搜尋項目和建議。最佳搜尋結果可顯示電影、電視節目、演員、頻道和運動中最相關的符合項目。

＊輕巧 App：支援透過「相機」或從「控制中心」掃描 Apple 設計的「輕巧 App 條碼」來啟動「輕巧 App」。

＊健康：可在「健康」App 的「經期追蹤」中顯示有關懷孕、哺乳或避孕方式的資訊，以更好地管理月經週期和受孕窗口預測。

＊天氣可在中國大陸地區的「天氣」、「地圖」和 Siri 中使用空氣品質資料，在「天氣」和 Siri 中為美國、英國、德國、印度和墨西哥的某些空氣品質等級提供空氣品質健康建議。

＊Safari：在 Safari 中提供 Ecosia 搜尋引擎的選項

此版本也解決了下列問題：（1）可能無法接收部分 MMS 訊息；(2)可能無法接收部分「訊息」通知；(3)在編寫訊息時，聯絡人群組無法顯示成員；(4)從「照片」App 分享時，部分影片無法正確顯示；(5)App 檔案夾可能無法打開；(6)Spotlight 搜尋結果和從 Spotlight 打開 App 可能無法運作；(7)可能無法在「設定」中使用藍牙；(8)裝置可能無法無線充電；(9)MagSafe 雙充電器可能不會以最大功率為 iPhone 無線充電；(10)使用 WAC 通訊協定的無線配件和周邊裝置可能無法完成設定；(11)使用「旁白」時，當列表加入「提醒事項」，鍵盤可能消失。

針對先前所發生多款iPhone接收訊息或是iMessage不會跳出App通知，也不會顯示通知紅點的情況，iOS 14.3有寫明已經修復，但部分先前升級到iOS 14.3 beta的使用者仍舊報告存在一樣的情況，究竟是否完整修復，還要看正式版本的表現如何。此外目前台灣並沒有推出Apple Fitness+服務，而在有推出的國家，這項服務包含在Apple One的訂閱套餐中可以一同選購。

使用者若要升級到iOS 14.3，建議需先行備份，以防在升級過程中出錯，導致珍貴資料遺失。待備份完成，再行升級最為安全。蘋果今日也推出了watchOS 7.2，若要升級須將手錶放置在充電器上才可透過iPhone中的Watch App升級，蘋果在此版本中支援了心電圖功能，也加入全新的心適能功能，有興趣的消費者可把握時間來升級。

(科技)