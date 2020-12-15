實況主啊乓（香香愛哭包）實況遊戲起家，因甜美長相和姣好身材受到歡迎，日前她因直播期間遭搶劫引起關注，所幸報案後歹徒已經落網，啊乓也沒有受傷，然而卻有網友起底她的身分，發現啊乓過去唱歌玩嗨的畫面，一群人情緒高昂竟開始脫衣，甚至還有人身上只剩下內衣褲，再度掀起討論。

啊乓去年和4名女性友人歡唱開趴，她全程直播過程，不時和粉絲互動，然而其它3名好友早已喝茫，輪流將衣服往上掀，開玩笑要脫衣，其中一人更是直接當場脫掉衣服，身上只剩下貼身衣物，還邊喊著「姐姐都脫了」，更大剌剌表示自己「腋下沒有刮」。

包廂內的氣氛沸騰到最高點，收看直播的網友們卻相當傻眼，紛紛驚呼，「貴圈真亂」、「請問現場有誰沒ㄎㄧㄤ掉得嗎」，這段名為「但是我腋下沒有瓜」的影片早已在Twitch上流傳，但都沒有引起太大關注，直到搶劫事件發生後，影片才又被挖出掀起熱議。

一行人在包廂內失控脫衣。(圖/翻攝自啊乓Twitch)

搶劫事件發生於14日下午，當時啊乓邊走在街道上邊直播，沒想到碰上2名搶匪騎車將她的三軸穩定器及手機搶走，所幸警方很快在萬華將搶匪逮捕，而啊乓也心有餘悸地說，當下反應不過來，沒想到會碰上這種事，之後她仍然會繼續直播，只是暫時就不在戶外進行。

(中時新聞網)