新北市一位60歲林姓婦人11月29日因酒醉騎乘自行車，倒臥路邊，遭民眾報案後送往恩主公醫院救治，未料林女酒醉後胡言亂語，與32歲急診室戴姓醫師溝通不佳，醫師遂掌摑、怒罵林女，林女一氣之下向警方報案提告傷害。三峽分局表示，林女聲稱醫師有罵她「公三小」和賞巴掌，但僅是她的單方說詞，事後會請醫師到案說明，釐清案發原因。

據了解，林女當天在三峽民生街醉倒後，被送往恩主公醫院急診室，當戴姓醫師詢問家屬聯繫方式時，林女卻不斷重複說著「寶貝、寶貝」，甚至出手攻擊醫師，醫師認為她酒醉神智不清，遂出手制止女子毆打，未料被林女誤認為被賞巴掌。

恩主公醫院表示，林女送到急診室時大吵大鬧，甚至出手打醫師頭部，再次出拳時被醫師制止，其他醫護人員也有立即阻止她，並向她表示「為什麼可以這樣亂打人」，但林女誤認遭到攻擊，便報警提告，至於醫師是否有罵人，目前仍須調閱監視清釐清詳細狀況。

三峽分局三峽派出所長曾琮庭表示，林女報案後經過酒測值為達0.56mg／l，她堅持對醫師提告，目前已依傷害罪受理報案，醫師目前尚未到案說明，但會發通知書通知到案，之後全案將依法函送偵辦。

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(中時 )