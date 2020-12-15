你有拔過智齒嗎？是不是也聽過「智齒最好及早拔除比較好，免得引發腫脹、疼痛」的說法呢？你是不是也有相同的疑問，現在智齒好端端的，為何要去拔呢？智齒真的非拔不可嗎？如果要拔，什麼時候拔比較好？

第三大臼齒稱之「智齒」 總共有4顆

牙醫師林鴻津表示，所謂智齒，就是從上下顎牙齒的中心點，也就是正中門牙的牙縫間隙開始算起的第8顆牙齒，正式名稱為「第三大臼齒」；智齒是口腔中最靠近喉嚨的牙齒，如果全部都生長出來，上顎、下顎、左、右兩邊各1顆，總共有4顆智齒。

相較於嬰幼兒時期的乳齒及兒童時期更換後的恆齒，第三大臼齒通常是在18歲以後才長出來，這時候人類的心智比較趨於成熟，也應該已經比較有智慧，所以，習慣上將第三大臼齒稱之為「智齒」。

不是每個人都會長智齒 恐與遺傳基因有關

雖然智齒通常是在18歲以後才長出來，但每個人智齒的生長狀況差異很大，有的人在18歲前就已經長出來了，有的人到了40、50歲還長不出來，這些都是常見的現象。而這4顆智齒也不見得全部都會長出來，且不必然能夠長整齊，有些人的智齒可能只長1或2顆，有些人的智齒甚至長到一半就不再長了，甚至有些人完全沒有長智齒。

也有人的智齒是屬於多生型態，也就是在長出第8顆牙後，又冒出來第9顆，多長了一顆所謂的「多生第四大臼齒」；這種大臼齒多生的案例十分少見，尤其下顎的多生型智齒案例很少，偶爾可以看得到上顎的多生型智齒。

現代的人類並不是人人的智齒都能夠長得很整齊，林鴻津指出，部分因素可能與遺傳基因改變有關，若先天缺少智齒，當然就不會長出智齒；另一部分因素，則可能是因上下顎骨頭退化的緣故，造成上下顎的齒槽骨體積縮小，但牙齒卻沒有跟著退化，雖然是同樣的智齒，卻因沒有適當的萌牙空間而長不出來，或雖然長出來了，卻因空間不足而長在不正確的位置。

8成智齒不會長在正確位置 易引發發炎、腫脹、疼痛等後遺症

根據相關研究統計指出，大約有80%的智齒無法長在正確的位置。智齒若只是多餘的、不礙事，若真的不具咀嚼功能也還能接受，令人頭痛的是，常因長出智齒而產生無窮的困擾。林鴻津提及，由於智齒長在最裡面，空間狹小，往往因為萌發空間不足，推擠鄰近牙齒而出現疼痛現象，加上日常刷牙不容易清潔乾淨，除了本身容易產生蛀牙、牙周病，甚至會侵犯相鄰的第二大臼齒，出現擠壓疼痛、牙周病、蛀牙，甚至引發牙髓炎等各種不舒服症狀。

不僅如此，由於很多下顎智齒會呈現前傾阻生狀態，常可看到智齒就頂在第二大臼齒的遠心牙面，形成一個牙冠夾角，非常容易嵌塞食物，由於不容易清潔乾淨，而導致反覆性的發炎。

而嚴重的反覆性發炎，有可能會引發蜂窩性組織炎，這對於有糖尿病或心血管疾病的患者來說，是相當嚴重的潛在危險；所以，當智齒本身出現牙周組織發炎、蛀牙，或影響鄰牙導致蛀牙或牙周病時，若身體狀況良好，一定要趕快拔掉，以防無窮後患。

防範於未然 沒症狀也應拔智齒

有些人擔心拔了智齒，恐怕會造成前方的牙齒「失去後盾」，導致大臼齒向後傾斜或骨頭會缺了個大洞。而若智齒已出現不健康的狀況，當然要趕快拔除，但是，若智齒沒有任何不舒服的症狀，也需要拔嗎？

林鴻津說，為避免日後衍生更複雜的口腔症狀，造成更大的後遺症，站在防範於未然的預防角度，即使智齒現在沒有出現任何症狀，還是會建議盡早拔掉，而且是愈早拔愈好。林鴻津補充，拔除智齒在20歲左右時拔掉比較好，因為在20歲之前，牙根尚未完全長好，骨頭也還未硬化，齒槽骨較軟也有彈性，智齒比較容易拔除，手術傷口較小，術後也比較不會有嚴重腫脹、疼痛的後遺症。

一般人年過25歲之後，骨頭開始變硬，此時下顎智齒的牙根，也幾乎都會變成既彎曲又倒鉤，這時才要拔下顎智齒，大多數的傷口會比較大，術後的腫脹、疼痛也大多相當嚴重，所以，不要拖到智齒牙周發炎了、腫脹了，才急著要就醫拔牙。

年紀大拔牙風險高 術前應經過醫師審慎評估

門診中常會有人問到：「年紀大的人能不能拔牙？」林鴻津透露，年紀愈大的人，拔牙的風險當然愈高，但是年紀大小不是唯一決定因素，除非身體狀況非常不穩定，在一般的健康狀況下，高齡者還是可以拔牙。

此外，若患者有糖尿病或心血管疾病等慢性病史，由於這些慢性疾病很容易在拔牙過程中或術後引發嚴重的併發症，拔除智齒的手術就要更小心、慎重；術前一定要先經過仔細的評估，必須把全身性的系統疾病控制在穩定狀態後，再來拔牙比較安全。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)