美國因感染新冠肺炎死亡的患者突破30萬人大關，抵達另一個悲慘的里程碑，所幸美國周一開始施打疫苖，使這條漫長黑暗的隧道盡頭終於出現一絲光明，紐約市一名加護病房護理師成為第一位接種新肺疫苖的美國人，她表示這是「康復即將到來」（healing is coming）的跡象。

紐約市長島猶太醫療中心護理師琳賽（Sandra Lindsay）數個月以來負責照顧新冠肺炎最重症患者，周一她在與紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）進行的現場直播中，挽起袖子施打輝瑞的新冠肺炎疫苖。

琳賽表示：「我不覺得與接種其他疫苗有任何不同。今天我感到充滿希望，鬆了一口氣，我感覺康復即將到來，我希望這代表著我們歷史上一個非常痛苦的時期即將開始結束。」她並表示：「我想建立大眾的信心，相信疫苗是安全的」。

美國聯邦監管機構上周批准輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗投入緊急使用，並於周日開始配送、周一開始施打。美國預先選定將收到第一批疫苖的145個配送地點幾乎全已收到疫苖，許多主要醫療體系並立即展開接種。

美國「神速行動」（Operation Warp Speed）疫苖計畫首席顧問斯勞伊博士（Moncef Slaoui）此前接受媒體訪問時表示，美國政府預計到2021年第一季為1億人接種新冠疫苗，希望在12月底前配送約4000萬劑疫苗，其中包括輝瑞疫苗，以及莫德納公司（Moderna）料將於本周晚些時候獲得類似緊急使用許可的疫苗。

他並表示，第一批接種的將是第一線醫護人員，以及長照機構居民，美國要獲得「群體免疫」的效果，必須約有75%或80%的人口接種疫苖，他希望能在5、6月間達到這個目標。

正當美國的新冠肺炎疫苖接種行動如火如荼展開之際，其國內疫情仍持續急升，周一美國染疫死亡人數突破30萬人，染疫住院人數亦進一步飆高，使醫療體系處於崩潰的臨界點。過去7天，美國平均每日染疫死亡人數達到2,4062人，再創新高記錄。美國累計確診數已在周末突破1600萬人。稍早前紐約市長白思豪（Bill De Blasio）已提出警告，由於疫情持續升高，紐約市可能很快將面臨「全面關閉」。

(時報資訊)