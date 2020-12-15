西螺分局員警協助治喪，特安排靈車通過王姓員警最後的值勤地，向他致敬道別。（周麗蘭攝）

西螺分局員警備隊員王志碩4日凌晨4點多在警局值班台執勤時，走到戶外突然暈倒於門口猝死，今（15日）舉行公祭後，靈車行經西螺分局，80名同仁列隊向已故學長道別，送其最後一程。

員警王志碩（56年次）曾服務西螺警分局油車派出所、永定派出所、埤源派出所，9月間請調西螺分局本部警備隊。

王員3日晚上8點上班，巡邏時並無大礙，4日0點至8點輪值值班台，凌晨4點多走出戶外突然昏倒，送往雲林彰基急救仍在早上5點多宣告不治。

西螺分局長張明盛表示，王志碩隊員畢業於臺灣警察專科學校第6期，民國78年即投身警察工作，迄今三十餘載，其人生最精華的歲月都奉獻給警察團隊，始終戰戰兢兢，戮力從公。

王員公祭於15日在莿桐鄉家中自宅舉行，縣長張麗善、警察局局長朱宗泰及各界地方民代、士紳到場參加公祭，典禮簡單隆重，40多名曾共事的員警陪他走最後一程，不捨掉眼淚。

告別式結束後，西螺分局特安排出殯車隊行經他曾服務的埤源派出所、西螺分局本部（目前暫遷廣興教育農場），分局長張明盛、副分局長黃仁男率同仁80人列隊敬禮道別，靈車經過分局大門時，全體舉手敬禮，場面肅穆哀傷。

王員因公死亡後引起各界對警察工作辛勞程度的重視，縣長張麗善動用第二預備金購置SOS智慧型手錶緊急求救裝置200個，提供健康高風險員警隨身佩戴，以隨時掌握自身健康狀況。

(中時 )