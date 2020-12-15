今年受到遠距工作和遠距教學的需求爆發，NB/PC出貨繳出亮麗成績！展望明年首季，法人評估將有別於往年淡季表現，而呈現淡季不淡。目前各品牌業者為搶食教育市場，皆積極推出Chromebook產品，且因缺料使得訂單遞延，今年第四季需求以Dell、HP、Lenovo優先出貨，明年首季台灣品牌業者華碩(2357)、宏碁(2353)將跟上，使NB組裝量維持高檔。今早宏碁(2353)、仁寶(2324)股價表現優於大盤。

法人估，今年全年NB出貨量為2.1億台，年增約2成，其中Chromebook出貨量約為3500萬台(占比達6.7%)，較2019年的1700 萬台大幅成長。展望2021年，NB需求將以各國後續推出的教育標案機種或低價補助機種為主，Chromebook成長至4800萬台；占比約為22.2%)，合計2021年NB組裝量至2.11億台。

今年第四季因Lenovo的Chromebook加單(約900萬台)推升需求，過去Lenovo教育型機種多以寶龍達信息公司代工，但因被列為美國商務部新一波制裁名單內，禁止出口至美國，故生產需求轉移至其他代工廠，主要份額在聯寶，部分訂單流向緯創(3231)及仁寶。此外，Dell Chromebook訂單回升亦帶動仁寶NB出貨量上修。仁寶表示，在Chromebook需求帶動下，預期第四季筆電出貨量將比第三季的1160萬台、成長雙位數百分比，全年筆電出貨量將會優於去年的4390萬台，而非筆電類產品第四季則是全年出貨高點。

(時報資訊)