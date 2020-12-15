日系外資針對南亞(1303)出具最新研究報告，看好南亞儘管化工產品持續呈現供過於求，但因為疫情將持續推動5G建設，使得電子材料需求將在短期內繼續推動南亞的核心利潤，故南亞評等由中立調升到買進、目標價由58.1元調升到79元。

日系外資表示，南亞今年前三季持續實現了優於同業的核心利潤增長，主要是來自於5G所帶動電子材料的強勁需求足以抵消而疲弱的乙二醇(MEG)，隨著新冠肺炎尚未在全球完全有效控制下，5G的布建也持續積極，相信強勁的電子材料需求將在短期內繼續推動南亞的核心利潤，將評等由中立調升到買進、目標價由58.1元調升到79元。

日系外資表示，看好南亞的利潤在歷經連續兩年的下滑後，將會在2011年出現強勁成長，主要因為疫情帶動居家辦公的趨勢，將加速5G建設，南亞強勁的電子材料業務將抵消其化工業務疲弱。

南亞則表示，電信營運商加速5G網通設備建置、人工智慧與高效運算發展快速、電腦及遊戲機銷售成長，使ABF載板供給持續吃緊，另外，汽車市場回溫，且受疫情影響，宅經濟與遠距教學需求旺盛，遊戲機、筆記型電腦銷售強勁，同時，環氧樹脂風下游風電應用銷售暢旺，加上韓系同業火災事故，推升材料市場價格漲勢，帶動電子材料營運穩定成長，看好第四季電子材料營收將相較第三季增加，整體來說，南亞預估第四季合併營收較去年同期及第三季皆小幅成長。

(時報資訊)