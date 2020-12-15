潭雅神綠園道飛機造型溜滑梯吸引親子玩樂。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

潭雅神綠園道承德路橋。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

潭雅神綠園道為台中十大經典自行車道之一，因橫跨潭子、大雅及神岡等3個行政區，全長14公里，沿線有S彎道、和平場站、老樟樹平台及中科公園等景點，景緻幽美，綠意盎然，騎鐵馬漫遊舒適清爽，十分適合運動、闔家出遊。

觀旅局長林筱淇指出，今年6月教育部體育署舉辦「騎亮台灣」網路票選，潭雅神綠園道獲「最讚亮點自行車道獎」，位於綠園道8K處設有飛機造型溜滑梯及中科公園廣場27公尺長的山丘磨石子溜滑梯，非常適合親子共同遊樂。

潭雅神自行車道最具親子遊憩遊樂，周邊景點、超夯IG打卡熱點不勝枚舉，例如紙博館、寶熊漁樂碼頭、摘星山莊、台灣味噌釀造文化館、台灣氣球博物館及台中市原住民綜合服務中心等，值得闔家親子或情侶來騎乘探索。

另近期為了提升自行車道休憩安全與品質，將在7.3K進行景觀步道增設及14K遊憩設施整治工程，提醒民眾注意現場告示及安全。

結束潭雅神綠園道一天騎乘後，觀旅局推薦可到豐原廟東夜市品嚐鳳梨冰、排骨酥麵、蝦仁肉丸、蚵仔煎、蒜肉飯、菱角酥等，用餐後可選購當地特色伴手禮如百年餅店老雪花齋、寶泉甘味手造所的日式甜點，選擇當地特色民宿或合法優質旅館入住休息。

隔天可安排騎乘東豐自行車綠廊，沿線有許多知名景點，如壯觀的石岡水壩、日治時期建造的石岡穀倉、復古懷舊火車0蛋月台、九房童話世界3D彩繪村、木材搭建的情人木橋等。

(中時 )