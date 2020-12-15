（Twitch）上有1.8萬人訂閱的女直播主「啊乓」（臉書粉專：香香愛哭包），於昨(14)日下午5時24分在三重區三和國中直播時遭搶手機和三軸穩定器，整個行搶過程同時也實況直播出去，引發網友們驚呼深怕「啊乓」有生命危險；行搶的嫌犯得逞後，竟在萬華阿公店飲酒鬧事，遭三重警方逮捕訊後依搶奪罪送辦。

據了解，袁、王兩名男子是萬華艋舺公園寒士，兩人染有毒癮，昨(14)日毒癮發作，沒錢購毒，兩人起意先在板橋區竊取機車後，再前往蘆洲、三重一帶挑選目標行搶，昨日下午，兩人行搶路邊拿著三軸穩定器直播的「啊乓」，直播忽然中斷，立即引發網友熱議，「啊乓」也緊急到三重分局報案。

行搶的王男（戴上容翻攝）

三重警分局獲報後成立專案小組積極偵辦，並動員上百警力分別前往蘆洲區、板橋區及北市萬華區追緝，正當大批員警前往本市萬華地區搜查並至派出所調閱監視器時，東園街派出所接獲民眾報案，有一王姓男子在萬華區民和街酒醉鬧事。

王男遭萬華警保護管束時，被三重分局員警一眼認出，王男坦承與綽號「阿冠」袁男共乘機車至三重區行搶路人手機，得逞後兩人一同前往萬華區西門町某通訊行變賣5000元，兩人平分贓款後分道揚鑣，王男拿了贓款竟立即前往萬華地區阿公店飲酒慶功。

警方在萬華區西園路逮捕共犯袁姓男子到案，另立即趕往西門町某通訊行，解救「啊乓」遭搶變賣的手機和三軸穩定器，並尋獲兩人行搶所騎乘之失竊機車，全案5小時人贓俱獲，2嫌犯訊後依搶奪罪移送法辦。

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(中時 )