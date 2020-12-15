台北市內湖好樂迪KTV本月13日發生10餘名酒客在飲酒作樂起內鬨互嗆大鬧，警方獲報抵達現場處理時，帶頭的吳姓男子卻藉著酒意男子卻當場推擠毆打員警，還辱罵三字經，造成員警受輕傷，一旁的吳男10名友人見狀紛紛助陣叫囂，警方立刻呼叫快打部隊壓制，將所有人帶回，經過清查，帶頭鬧事的吳男竟然是陸軍關渡指揮部聯兵營下士。

根據警方調查，13日清晨約5點多，內湖好樂迪KTV內有一間包廂傳出爭吵聲，裡面客人不但在包廂內互嗆，還一路推擠到包廂外叫囂。店方見狀立刻請警方到場處理，員警到場後，原本將帶頭的吳姓男子等勸離，未料吳男離去後卻立刻返回對員警叫囂。

當時還在隔壁包廂的吳男其餘友人見狀，也一起加入戰局，吳男見人多勢眾，竟開始辱罵及推擠甚至歐打員警，員警見狀立刻呼叫快打部隊到場壓制，但吳男過程中不斷地用三字經辱罵員警，其餘友人還不斷鼓譟「員警打人」，也紛紛一併被壓制，過程中有一名員警受到輕傷。

員警事後將帶頭的吳姓男子與10名友人帶回警局，經過清查後，赫然發現吳男竟然是現役軍人，目前服役於關渡指揮部聯兵營擔任下士，於是立刻通報憲兵隊派員到警局協助，訊後依照妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。

陸軍第六軍團指揮部今（15）日表示，所屬關指部吳姓下士於12月13日凌晨休假期間，在臺北市內湖區KTV友人因細故發生口角，衍生肢體衝突，警方到場協處後，吳士推擠並辱罵員警，警方遂依違反「社會秩序維護法」及「妨害公務」移送士林地檢署偵辦中。

第六軍團指出，單位獲報後即派幹部前往協處，配合警方調查釐清案情，並對營外吳員不當行止，依「國軍軍風紀維護實施規定」及「陸海空軍懲罰法」，予以嚴懲，列入汰除對象；另將援引為案例，要求所屬強化官兵法紀教育及營外動態掌握，以杜類案。

(中時新聞網)