【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院備詢｜2020.12.15

綠委賴惠員今日於立院質詢指出，台灣現在因水庫缺水，一旦停止供應灌溉用水，恐有2.5萬農民面臨生計危機。行政院長蘇貞昌回應，會來研究一下，幫助一下農民渡過難關，賴惠員大讚蘇貞昌是「農民的天公伯。」

賴惠員表示，農委會已經正式宣布明年第一期稻作停止灌溉，也提出了補助措施，但有將近2.5萬農民受影響，是否有辦法給他們類似勞動部的「安心及時上工」的計畫，由政府提出公共利益的計時工作，讓受影響的農民多少添補家計。

蘇貞昌回應，這是6年來第一次遇到台灣沒有颱風的狀況，所有縣有地的水庫用水，通通拿來作灌溉，仍是不夠。因此提早向農民預警，請農民不要耕作，也會提供相關補貼，相關細目，農委會都已經公告。

蘇貞昌說，會再請農委會和農會，來研究一下，看有什麼是適合農民的工作，來提供給過渡時期的農民，幫助他們度過這段時間。

賴惠員另表示，今年全國農水路、排水、整修設施修繕，僅有7.27億，金額並不多，但核定件數只有3成左右，能否趁此停耕時期趁機來修繕，減少水資源浪費。農委會主委陳吉仲回應，會盡量來做。

(中時 )