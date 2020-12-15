印刷電路板業為電子產品之母，以硬質印刷電路板、軟性印刷電路板及IC載板為主要產品，為手機、電腦、伺服器、電視、通訊網路設備等之重要零件。經濟部表示，印刷電路板業中近9成工廠集中於桃園及新北一帶，依工廠校正及營運調查統計，2019年我國印刷電路板業廠商計623家，從業人員約8.5萬人，以員工人數200人以下之中小型廠商為主，主要集中於桃園市及新北市，其中桃園市396家(占63.6％)，新北市149家(占23.9％)，兩者合計占87.5％，為我國印刷電路板產業重鎮。

我國印刷電路板業產值於2006年達3,117億元之歷史高峰，2009年雖受金融海嘯衝擊而滑落至2,306億元，惟2010年全球景氣復甦，大量訂單回籠，致產值回升至2,904億元，2011年至2016年則受歐債影響，全球經濟成長緩慢，加上個人電腦需求不振以及受中國大陸印刷電路板產業供應鏈在地化之衝擊，產值降至2,700億元上下。

近年受惠智慧行動裝置推陳出新及智慧科技應用領域的擴展，重新帶動印刷電路板產業回溫，2017年產值轉呈正成長，2019年達2,916億元為近12年新高，且連續3年呈正成長。今年受惠伺服器、網通設備廠商持續回臺投資擴增產線，以及肺炎疫情推升遠端應用產品接單活絡，加上電信業者5G基礎建設加速布建，催升另一波印刷電路板產業需求動能，累計1至9月產值2,273億元，年增7.9％，預估2020年全年產值將可望突破3,000億元，回到金融海嘯前的水準。

去年受中美貿易紛爭干擾，印刷電路板出口值縮減至52.8億元，年減5.5%，但今年1至10月出口值回升至45.8億元，年增5.7％，主要出口市場以中國大陸占43.9％居首，年減0.8％，香港占12.8％次之，年增5.2％，南韓因部分大廠結束印刷電路板業務，對我國軟板及硬質多層板之需求增加，年增37.7％，占9.7％，超越美國成為我國第三大出口市場，對美國出口則年減9.6％。

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