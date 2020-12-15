大陸國家統計局15日公布最新統，11月社會消費品零售總額人民幣（下同）39,514億元，年增率5％，增速比上月加快0.7個百分點，符合市場預期。

統計局資料顯示，由數據可看出，市場銷售持續回暖，消費升級類商品銷售快速增長。1-11月份，社會消費品零售總額351,415億元，年減4.8％，降幅比1～10月份收窄1.1個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額316,884億元，年減5％。

11月份，按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額34,072億元，年增4.9％；鄉村消費品零售額5,442億元，增長5.6％。按消費類型分，餐飲收入4,980億元，年減0.6％；商品零售34,534億元，增長5.8％，連續5個月正增長。

消費升級類商品銷售快速增長。11月份，通訊器材類、化妝品類、金銀珠寶類商品分別年增43.6％、32.3％、24.8％。網上零售持續增加。1～11月份，全國網上零售額105,374億元，年增11.5％，比1-10月份加快0.6個百分點；其中，實物商品網上零售額增長15.7％，占社會消費品零售總額的比重為25％。

(工商 )