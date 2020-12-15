【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院備詢｜2020.12.15

近來民進黨政府因為防疫、美豬等事件焦頭爛額，蘇貞昌內閣不僅忙於應付，行政團隊還因為統編相關問題頻出包，引發外界出現「內閣改組」的風聲，對此，蘇貞昌今（15日）受訪表示，在台灣，總統與行政院長最能知道彼此的辛苦，並稱有幸為國家服務、人民做事，一定會更加努力。

蘇貞昌今日赴立院接受施政總質詢，行前面對媒體聯訪時表示，行政團隊都相當努力，這段期間總統蔡英文也不斷誇讚團隊的努力。他強調，行政院長與總統最能知道彼此間的辛苦，要做成每一件事都非常不簡單。

但蘇可能下台的消息仍然不停在政界傳開，而《ETtoday新聞雲》今日則報導，一名親近高層的綠營人士透露，蘇貞昌內閣所謂的「留校查看」是空穴來風，總統目前真的找不到像蘇貞昌這樣，願意扛起一切又挺得住的人，兩人現已幾乎是唇齒相依，所以蘇貞昌在農曆年前後都不會下台，至少年底前不會換人。

對此，蘇貞昌表示，他有這個榮幸為國家服務、為人民做事，他努力帶領團隊，特別能體會到團隊的辛苦；而在防疫期間總統蔡英文也相當辛苦，他將在防疫全紀錄影片發表時把握機會向國人報告，蔡總統做到的事情真的很不簡單。

(中時新聞網)