星展集團有鑑於許多社會企業受新冠病毒疫情影響，營運正面臨挑戰，因此提撥規模達900萬新加坡幣（約2億台幣）的貸款與補助基金，及時提供社會企業必要協助。在此同時，2020年「星展社會企業獎勵計劃」也於近期揭曉，包含來自台灣的「森思眼動」、「鮮乳坊」及「菜蟲農食」在內，共有13家亞洲社會企業獲獎。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英（Karen Ngui）表示，企業為客戶與股東締造價值的同時，也須回饋社會。星展相信社會企業是未來業務營運模式的先驅，並長期陪伴社會企業夥伴成長。面對疫情衝擊，星展第一時間提撥900萬新加坡幣，協助社企及其合作夥伴維持生計、度過難關；這也是星展基金會自2014年成立以來，單一年度提撥金額最高的一次。

星展基金會同時揭曉2020年「星展社會企業獎勵計劃」得主，今年度總獎金高達新加坡幣140萬元（約3170萬台幣）。在獲獎的13家亞洲社會企業中，來自台灣的三家社會企業「森思眼動」、「鮮乳坊」及「菜蟲農食」脫穎而出，讓台灣成為星展亞洲六大市場中，獲獎社企最多的市場。獲獎社企將可獲得星展基金會提供的獎勵金，進一步拓展營運規模。

來自台灣的社會企業「森思眼動」、「鮮乳坊」及「菜蟲農食」，憑藉創新營運模式、減少食物浪費及正面社會影響力，入選2020年「星展社會企業獎勵計劃」。

森思眼動透過觀察失能/失語者的細膩需求，森思眼動設計適合操作的眼動軟體介面，讓失能/失語者能以智慧醫療應用系統與外界交流，解決學習與溝通障礙。因應疫情，森眼思動把眼動教學從線下轉型為線上服務，並運用星展獎勵金加速建置眼動復健學習平台，除了可先行提供醫療跟特教機構試用，也將藉由線上行銷推廣增加平台用戶。

鮮乳坊致力以合理的收購價格鼓勵酪農提高生產品質，同時提供專業諮詢與技術指導，保障食安同時促進產業升級。今年為鮮乳坊第二次入選，獎勵金將用於創建台灣第一個「未來酪農場」，以AI智能系統協助酪農業轉型，提升牛乳生產力並減少乳品浪費；此外，鮮乳坊也將設立「酪農學校」，並用獎勵金添購設備、培育師資與推動動物保護法等。

菜蟲農食提供從產地到餐桌的透明採購平台，透過大數據演算法及創新商業模式，致力推動符合環境永續的農產運銷及倡議零剩食。星展獎勵金將協助優化其農產供應鏈、物流及分析資訊系統，透過系統化營運管理來降低營運成本、增進農民收入，並減少食物浪費和碳排放量。

(時報資訊)