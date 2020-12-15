美股消息面：

1.美國開始配發新冠疫苗，以及沙烏地阿拉伯的石油港口遭到攻擊，為油價帶來提振，但石油輸出國組織調降需求預測，使油價漲勢受抑，周一紐約期油收漲42美分或0.9%，為每桶46.99美元。倫敦布蘭特期油收漲32美分或0.6%，為每桶50.29美元。

2.美國開始施打新冠疫苗，以及國會可望推出新一輪新冠紓困措施，在避險需求降溫之下，周一美元跌至近2年半新低，風險性貨幣走強。紐約尾盤美元指數微跌0.07%，報90.704，盤中最低跌至90.42，創下2018年4月來新低。英國與歐盟同意延長英脫歐貿易談判限期，英鎊上揚0.79%，報1.3324美元。

3.美國展開新冠疫苗接種，但主要城市與地區封城的可能性仍在，以及投資人觀望聯準會政策會議結果，周一紐約2月期金收跌11.5美元或0.6%，為每盎司1832.1美元，創12月2日來新低。

(時報資訊)