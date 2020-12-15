今早太陽能股表現相對強勢，鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝(2023)今年積極布局綠能事業，推出高耐腐蝕的相關運用鋅烤漆鋼等多項產品，搶攻各式太陽能光電支架市場，明年可望挹注營運，帶動今早股價表現相對強勁。

展望明年，公司看好太陽能光電支架接單暢旺，明年出貨噸數將可倍增，成為一大營運動能。燁輝太陽能光電產品去年銷售約7.5萬噸，今年受疫情影響，預估出貨僅3.5萬噸，就目前接單狀況來看，明年出貨可望超過10萬噸。

受惠鋼鐵產業市況復甦，加上業外有處分土地利益加持，燁輝第三季轉盈，並帶動前三季轉盈，每股淨利為0.16元。展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，可望持續獲利。

燁輝前三季合併營收391.33億元，營業淨利6.15億元，歸屬於母公司淨利3.06億元，每股淨利為0.16元。

隨著鋼市好轉，內外銷接單順暢，價格調漲，燁輝第三季本業獲利明顯成長，且處分土地利益挹注，整體第三季成功轉虧為盈。在本業獲利增長加上業外改善，第三季EPS約為0.6元。

展望第四季，鋼市旺季來臨，燁輝內、外銷接單情況轉好，加上鋼價上揚，若轉投資事業表現持穩，第四季仍可獲利。

公司日前公布，持續活化公司資產，出售屏南工業區土地，預計處分利益約5.38億元。燁輝再度處分土地，1日公告指出，決議出售屏南工業區土地，交易總金額6.99億元，預計處分利益約5.38億元。若以股本189.05億元估算，可望貢獻每股純益約0.28元。

(時報資訊)