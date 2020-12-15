永信建設(5508)昨日標下高雄鳳山區建軍段2筆土地地上權，面積合計達3980.64坪，計劃將興建116戶透天型住宅及店鋪，2023年上半年完工以成屋銷售。

國產署南區分署在鳳山區福誠段，共有六宗設定地上權案陸續招標，民國102年11月20日首宗開標，永信建設以12·24萬/坪取得24地號。歷經7年六宗設定地上權全部標脫，單價也翻漲近倍來到23·42萬/坪。而福誠段未來千餘戶的住宅，幾乎成為全國唯一的地上權住宅大社區。

永信建深耕高雄地上權，加上昨日得標的案子，共有5件地上權案，其中鳳山「R5新世界」、三民區中都濕地公園旁「韻綠」案皆已完銷。鳳山「R5新世紀」在今年11月取得使用執照，正在銷售中。另一件五甲公園附近個案，在今年6月19日拿到開工許可。

永信建「R5新世紀」地上權案住宅，位於五甲公園旁，規劃3棟地上15層地下2層，規劃二到四房共計184戶，部分互別可挑望五甲公園景色，每坪開價18~23.5萬元，11月開案以來已銷售2成。

(時報資訊)