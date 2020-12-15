德國運動品牌愛迪達(Adidas)周一宣布，正在考慮策略選項，包括對Reebok的可能出售。愛迪達在15年前買下該美國公司，當時希望在美國當地與耐吉(Nike)競爭。
愛迪達表示，新決定將在3月10日宣布，屆時公司也會宣布新策略。
愛迪達在2005年以38億美元買下Reebok，但是讓Reebok轉虧為盈的進展微乎其微，讓投資人一再地呼籲拋棄該品牌。
Seilern投資管理經理人Faherty表示，Reebok對於對於私募公司或是其他想利用Reebok進入美國市場的運動品牌來說，也許是很有吸引力的投資。
愛迪達表示，其他策略選項包括賣出Reebok或者僅持有該品牌部分股權。
耐吉股東之一，Mawer投資管理表示，這極有可能；愛迪達也有可能分拆Reebok成為獨立上市公司，或是將品牌賣給私募投資、或賣給運動零售通路商、或例如VF集團這種複合品牌。
Reebok在今年第三季銷售減少7%，來到4.03億歐元(約4.89億美元)，第二季銷售更是暴跌44%。
分析師表示，Reebok最近與藝人例如Cardi B的合作表現不錯，Reebok並新聚焦在對女性的吸引力，讓該品牌進入較好的定位。
愛迪達此前預測第四季銷售將因疫情封鎖而下滑，疫情抵銷了中國銷售重回成長和歌手碧昂絲(Beyonce)相關產品強力促銷的力道。
(時報資訊)
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