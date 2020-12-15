邱男騎機車闖入中橫便道失蹤，警消聯合民間單位持續搜尋。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

新竹邱姓男子11月6日晚間5點37分，騎機車擅闖德基管制柵欄進入中橫便道，經管制保全導引出站過程中，棄車奔跑而失蹤。針對邱男家屬指控工務段撞死該男，工務段審慎澄清說明，工務段員工既無動機也無做案時間。

工務段強調，能理解家屬急尋失蹤邱男的心情，從案發迄今多方協助搜尋人員進入中橫便道從事搜尋作業，期間亦空拍協尋。惟邱男在11月6日傍晚5點半左右擅闖管制路段，經管制保全攔阻並即通報警察單位到場。

邱男騎機車闖入中橫便道失蹤，警消聯合民間單位持續搜尋。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

工務段員工既不認識邱男，毫無做案動機，且積極動員報警到現場，僅約1小時警察即到場，短暫時間內顯無做案時間；更何況當晚消防單位等眾多人力進場搜尋到晚間10點多，且翌日清晨天未亮，即有搜尋人員與邱男家屬再進中橫便道，工務段員工萬無做案後續處理該男及安全帽放到下邊坡大甲溪對岸的時空。

對於邱男家屬的指控，交通部公路總局第二區養護工程處特此澄清。目前，邱男家屬已向檢方提起告訴，後續請依偵辦證據說明，目前搜尋人員仍持續投入搜尋，工務段持續協助且企盼能儘速搜得邱男，以利案情水落石出。

工務段重申，目前可自行駕駛通行中橫便道仍僅限梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行等5種對象，一般民眾僅能搭市區客運乙類大客車，目前為豐原客運865專線通行中橫便道。

(中時 )