社區大樓住戶配到哪一個車位，通常全憑運氣，一名網友抱怨自己買到全社區最爛車位，不僅車格小，還緊貼牆壁，甚至跟隔壁的車子幾乎黏在一起，上下車非常不方便，後來他逆向思考用了一招，沒想到反而還賺了一筆。

這名網友日前在臉書社團《買房知識家》發文表示，自己買了15年的社區大樓中古屋，沒想到竟配到B3全社區最爛車位，因為車位只比車身多10公分左右，相當考驗停車技術，不僅與鄰車緊緊相連，還一起被三面牆壁圍住，空間十分狹窄。

原PO指出，把車停進車位後，上下車時衣服不但會掃過車身，還要一邊磨牆才能鑽過。他後來受不了，乾脆到300公尺外的室外停車場另外租一個車位，並將原本的車位租給其別人，沒想到每個月還多賺500多元。

他好奇詢問大家「碰到這種車位，你會自己停，還是再另租車位？」網友則紛紛回應「會租外面，因為停車技術沒那麼好」、「車位的方便跟房子一樣，換房也許是另一種選擇」、「隔壁的車位給他買下來」、「這樣根本就很難進出，與其每次看到就心酸酸，我個人偏向到外面租」。

有網友建議「一正一反停就可解決」、「一個車頭朝內、一個朝外，兩台車都盡量往中間停」；也有人說「車頭不同向、往兩邊停靠，留中間共同出入，空間會更大」。

停車位也可以投資？這種車位超級雷！

(中時新聞網)