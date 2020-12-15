秀芳超實境晚間新聞！又正回歸邊對發票邊聊新聞 談政院統編門一席話酸爆！｜2020.12.14

中天新聞前主持人王又正9月調至時報資訊任職，12月11日中天新聞台揮別有線電視，10日凌晨啟動42小時不斷電直播，王又正也現身中天直播。中天關台後，轉戰網路YouTube頻道，王又正再度回歸，在節目上邊對發票邊聊新聞，並大酸蘇貞昌買漫畫打統編一事。

王又正14日回歸中天新聞，與主播盧秀芳對談。王在節目上邊對發票，一邊哼唱行政院統編號碼「03722403」，笑說如果中1千萬元，立刻拿200萬元去買漫畫，「不打統編，全部自己出」，也不會找幕僚、製作人代替我們去，「自己去」！王又正也笑說，以後要進行政院，跟門口的警衛說密碼「03722403，開門就進去了」。

對於蘇貞昌特支費使用上是否有問題，王又正說，這件事跟丁怡銘很像，「這是你自己的事情欸」，最可議的是，自己得罪人家要用自己的錢去買，要買東西送給孫女，帶一堆幕僚去要幹麻，把私人行為拿來當作秀的工具，一點接地氣的感覺都沒有，只會跟人民越來越遠。

王又正舉例，前總統馬英九跟馬媽媽過年去市場買菜，拿出自己的皮夾付錢，幕僚說要幫忙付還被馬英九拒絕。

中天新聞前主持人王又正，14日回歸中天新聞，狂酸蘇貞昌買漫畫打統編一事。（圖／摘自中天電視YouTube）

盧秀芳則提到，蘇貞昌要買漫畫，幕僚前一天就要準備好。王又正諷刺的說，「整家店還要配合你蘇大院長的到來」，賺你那3000元賺得那麼辛苦，而整件事最扣分的其實是幕僚，要好好檢討，演戲都沒有演好。

不過，王又正也說，蘇院長可能覺得委屈，但這不是有沒有交代下面要不要做，而是要交代下面的人「不要打統編」。

另外，對於NCC有意讓《數位通訊傳播法》修正後捲土重來，王又正直言太可笑了，「拿230條款出來跟我講，230條款我研究多久」，這項條款在美國是保障業者，甚至用來監督政府，居然在台灣說，美國有我也要有，然後用政府監督業者，根本是本末倒置、亂搞一通，「他就是針對中天」，且美國花了26年才有了230條款，但台灣半年、1年就要過。

最後，盧秀芳問，「你覺得最後（行政院交際科）科員會怎樣？」王又正則意有所指的說，「跟我一樣，可能會被迫就是…你要不要去…」，但也笑說「沒有啦」。

根據美國通訊規範法案《第230條》規定，網際網路服務供應商無需為第三方使用者的言行負法律責任，同時也保護網際網路服務供應商出於善意考慮，而對志願部分冒犯性的內容進行限制，或者賦予他人技術手段來限制冒犯性內容的行為。

(中時新聞網)